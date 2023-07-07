Новичок УПЛ подписал украинского вратаря
Герман Пеньков усилил ЛНЗ.
Новичок УПЛ ЛНЗ Черкассы усилил вратарскую линию.
Как сообщает пресс-служба клуба, коллектив Александра Ковпака подписал Германа Пенькова. Термин действия соглашения не сообщается.
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Ранее Пеньков выступал в составе закарпатского Миная. На его счету всего одна игра, где он пропустил один мяч. Также выступал за Карпаты, Олимпик, Сталь, Львов и армянский Пюник.
Отметим, что 29-летний голкипер перебрался в стан черкасского клуба на правах свободного агента.