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Новичок УПЛ подписал украинского вратаря

Герман Пеньков усилил ЛНЗ.
Сегодня, 09:52
Герман Пеньков / ЛНЗ
Герман Пеньков / ЛНЗ

Новичок УПЛ ЛНЗ Черкассы усилил вратарскую линию.

Как сообщает пресс-служба клуба, коллектив Александра Ковпака подписал Германа Пенькова. Термин действия соглашения не сообщается.

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Ранее Пеньков выступал в составе закарпатского Миная. На его счету всего одна игра, где он пропустил один мяч. Также выступал за Карпаты, Олимпик, Сталь, Львов и армянский Пюник.

Отметим, что 29-летний голкипер перебрался в стан черкасского клуба на правах свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛНЗ Герман Пеньков

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