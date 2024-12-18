Реал сыграет оптимальным составом в финале Межконтинентального кубка
Наставник мадридцев Карло Анчелотти избежал ротации.
В рамках финала Интерконтинентального кубка Реал сыграет против мексиканской Пачуки.
Рулевой "сливочных" Карло Анчелотти определился с составом на матч. Украинец Андрей Лунин остался в запасе.
В общем, итальянец решил не прибегать к ротации несмотря на не слишком важный характер поединка, выпустив полностью оптимальную 11-ку игроков.
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Реал: Куртуа, Лукас Васкес, Чуамени, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Камавинга, Родриго, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе.
Состав Пачуки станет известен позже.
Стартовый свисток в матче Реал - Пачука прозвучит в 22:00
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