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Экс-игрок Реала рассказал, что сожалеет об уходе из клуба

Впрочем, Хамес переложил ответственность за решение на руководство клуба.
Сегодня, 18:35
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Бывший игрок Реал Мадрида, а ныне футболист Райо Вальекано, которые вчера отобрали очки у «сливочных», Хамес Родригес рассказал о своем уходе из стана мадридцев.

По словам колумбийца, его заставили уйти из клуба, но он сожалеет, что это произошло так быстро.

«Тогда мне не позволили остаться. Возможно, я хотел бы остаться еще на два-три года», - приводит слова Хамеса издание Marca.

Отметим, что в этом сезоне полузащитник провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Хамес Родригес

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