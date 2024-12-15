Экс-игрок Реала рассказал, что сожалеет об уходе из клуба

Впрочем, Хамес переложил ответственность за решение на руководство клуба.

Бывший игрок Реал Мадрида, а ныне футболист Райо Вальекано, которые вчера отобрали очки у «сливочных», Хамес Родригес рассказал о своем уходе из стана мадридцев.

По словам колумбийца, его заставили уйти из клуба, но он сожалеет, что это произошло так быстро.

«Тогда мне не позволили остаться. Возможно, я хотел бы остаться еще на два-три года», - приводит слова Хамеса издание Marca.

Отметим, что в этом сезоне полузащитник провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

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