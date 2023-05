Невосполнимая потеря: Из Ливерпуля уходит тренер по аутам

Тренер по броскам из аутов Томас Гроннемарк объявил о прекращении сотрудничества с Ливерпулем.

"Все хорошее рано или поздно заканчивается. Мы с Ливерпулем решили не продлевать соглашение о тренировках по вбрасыванию мяча из аута после пяти отличных сезонов.

Я горжусь тем, что помог Ливерпулю подняться с 18-го на 1-е место в Премьер-лиге по вбрасыванию мяча под давлением", – написал Гроннемарк в соцсетях.

All good things come to an end.

Liverpool and I have decided not to continue our agreement about the throw-in coaching after five great seasons.

I´m proud of being a part of taking LFC from 18th to 1st in the Premier League on throw-ins under pressure. 1/6 (video in the end) pic.twitter.com/tOaEjERxXu