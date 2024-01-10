Президент ПСЖ: Мбаппе никогда не навредит клубу, я верю ему как члену своей семьи

С открытием трансферного окна активизировались слухи о будущем Килиана Мбаппе.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что француз останется в клубе, ведь форвард не станет вредить людям, которые считают его чуть ли не своей семьей.

"Оставьте Килиана в покое. Он не сделает ничего, что навредит ПСЖ, я верю ему как члену семьи. У меня есть с ним джентельменское соглашение, оно между нами, я не стану комментировать что-либо о деньгах или деталях", - цитирует президента парижан Фабрицио Романо.

"Здесь у него есть лучшая тренировочная площадка, лучший тренер в мире, он крайне важен для нашего проекта. Я уверен в ситуации с Килианом, серьезно! Я вижу, что он очень счастлив, я никогда не видел его настолько счастливым".

"Я доверяю Килиану. Я хочу защитить его, ведь он не сделает ничего против Пари Сен-Жермен, он наша семья".

Читай также: "Долб**б": Осимхен ответил на слова агента Кварацхелии о переезде в Саудовскую Аравию

Когда Аль-Хелаифи сказали: "Увидимся снова во время объявления новой сделки с Мбаппе", он с улыбкой ответил: "Я надеюсь".

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе уже определился со своим будущим, и вряд ли это решение обрадует Нассера Аль-Хелаифи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!