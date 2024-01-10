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"Долб**б": Осимхен ответил на слова агента Кварацхелии о переезде в Саудовскую Аравию

Возможно, что в неаполитанском клубе намечается серьезный конфликт.
Сегодня, 08:49
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Днем ранее Мамука Джугели, агент вингера Наполи Хвичи Кварацхелии, позволил себе высказывание, которое многое что может рассказать об атмосфере в клубе.

Он заявил, что Виктор Осимхен, который недавно переподписал контракт с партенопейцами, планирует летом перебраться в Саудовскую Аравию.

Эти слова не остались в стороне от самого форварда, который ответил Джугели путем нескольких предложений в Stories в Instagram.

"Дорогой Мамука Джугели, ты бесстыдный кусок д*рьма. Мне стыдно за твое чувство рассуждения. Долб**б. НЕ СМЕЙ УПОМИНАТЬ МОЕ ИМЯ!", - написал Виктор.

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Напомним, что один итальянский тренер топ-уровня пока что не спешит соглашаться на работу в Наполи, ожидая предложение от другого клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия

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