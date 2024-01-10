"Долб**б": Осимхен ответил на слова агента Кварацхелии о переезде в Саудовскую Аравию
Днем ранее Мамука Джугели, агент вингера Наполи Хвичи Кварацхелии, позволил себе высказывание, которое многое что может рассказать об атмосфере в клубе.
Он заявил, что Виктор Осимхен, который недавно переподписал контракт с партенопейцами, планирует летом перебраться в Саудовскую Аравию.
Эти слова не остались в стороне от самого форварда, который ответил Джугели путем нескольких предложений в Stories в Instagram.
"Дорогой Мамука Джугели, ты бесстыдный кусок д*рьма. Мне стыдно за твое чувство рассуждения. Долб**б. НЕ СМЕЙ УПОМИНАТЬ МОЕ ИМЯ!", - написал Виктор.
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Напомним, что один итальянский тренер топ-уровня пока что не спешит соглашаться на работу в Наполи, ожидая предложение от другого клуба.
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