Итальянский топ-тренер ожидает предложение от Милана

Антонио Конте надеется получить предложение возглавить Милан, утверждает MilanNews.

Издание пишет, что недавно итальянец провел уже вторую встречу с Аурелио Ди Лаурентисом, однако не торопится принимать предложение Наполи.

Конте хотел бы возглавить Милан, который также заинтересован в специалисте, однако "россонери" пока не делали ему предложение.

Дело в том, что часть руководства миланского клуба хотело бы видеть Конте, а другая - Тьяго Мотту. При этом подчеркивается, что в клубе нет раскола, просто идут дискуссии.

Сторонники Мотты считают, что во-первых нынешний наставник Болоньи будт попросту дешевле, а также он больше подходит клубу по характеру и манере построения команды.

Ранее также сообщалось, что один из ветеранов может покинуть Милан.

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