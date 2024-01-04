Жиру раздумывает над тем, чтобы сменить Милан на МЛС

Одно из главных открытий вратарского цеха этого сезона не спешит подписывать новый контракт с "россонери".

Оливье Жиру не торопится с продлением контракта с Миланом, желая изучить все возможные варианты продолжения карьеры, сообщает SempreMilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение 37-летнего француза с "россонери" подойдет к концу следующим летом.

Клуб хочет сохранить форварда, но при этом он еще не связывался с ним для старта переговоров. Жиру в свою очередь хочет рассмотреть все варианты, чтобы понять, что будет лучше для его семьи, каким будет его физическое состояние и понять планы клуба.

Ожидается, что следующим летом Милан подпишет еще одного нападающего, а потому игровое время Жиру будет сокращено.

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В связи с этим у недавнего вратаря есть две опции: продлить контракт с Миланом и согласиться на меньшее время или покинуть его в статусе свободного агенты. Прошлым летом он отказал предложениям из Саудовской Аравии, но переезд в США его может заинтересовать.

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