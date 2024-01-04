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Моуриньо: Сказал агенту, чтобы он не говорил ни с кем, пока я работаю в Роме

Португалец также рассказал о потенциальном назначении на пост тренера сборной Бразилии.
Сегодня, 17:00
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

До сих пор остается неизвестным, где будет работать Жозе Моуриньо в следующем сезоне.

Его контракт с Ромой завершится следующим летом и пока что стороны не ведут переговоры о новом соглашении.

После того, как Карло Анчелотти принял решение остаться в Реале, португальский наставник стал одним из главных кандидатов на пост тренера сборной Бразилии. Однако он пока что не получал предложения возглавить пентакампеонов.

"Бразилия не связывалась со мной, чтобы я стал новым главным тренером", - цитирует португальца Фабрицио Романо.

"Я сказал своему агенту: не разговаривай ни с кем, пока я работаю в Роме. Я на 100% доверяю владельцам Ромы. Я всегда информирую их, включая тот случай, когда меня позвали в сборную Португалии и когда мне позвонили из Саудовской Аравии прошлым летом".

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Напомним, что ранее появилась информация об интересной для Жозе Моуриньо вакансии, которая может освободиться будущим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо

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