Моуринью может вернуться в АПЛ

Для португальца может появиться очень личная для него вакансия.

Жозе Моуринью может летом возглавить Ньюкасл, пишет teamTalk.

В текущий момент "сороки" проиграли семь последних матчей из девяти, и уже на 11 очков отстают от топ-4. У клуба огромные проблемы с травмами, но на Хау все равно оказывают серьезное давление.

Английский специалист вполне может лишиться работы по итогам сезона, а его преемником может стать как раз Жозе Моуринью, чей контракт с Ромой истекает тем же летом.

Английские журналисты уверены, что для португальца назначение в Ньюкасл может быть желанным, ведь это последнее место работы его наставника сэра Бобби Робсона.

Ранее также сообщалось, что "сорокам" придется продать одного из лидеров команды.

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