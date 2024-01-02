Ньюкаслу придется продать одну из своих звезд из-за ФФП

Ньюкасл будет вынужден летом продавать кого-то из своих звезд, пишет teamTalk.

На такой шаг "сорок" вынудит ФФП, из-за которого также Эдди Хау не может рассчитывать на усиление состава в январе.

Ньюкасл хочет купить пару новичков зимой, но вынужден довольстоваться рынком аренд, а дальше только хуже.

Летом команде придется продать кого-то из своих ценнейших активов, речь, скорее всего, идет о Бруно Гимараэше, Свене Ботмане и Александре Исаке.

Вероятно, клуб пойдет по пути Астон Виллы, которая за счет продажи Джека Грилиша смогла существенно освежить состав.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси может продолжить карьеру в Германии.

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