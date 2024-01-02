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Боруссия намерена усилить состав защитником Челси

Матсен может перебраться в Германию.
Сегодня, 19:19
Иан Матсен / Getty Images
Иан Матсен / Getty Images

Боруссия нацелилась на подписание защитника Челси Иана Матсена. Об этом сообщает издание Evening Standard.

"Шмели" проявляли интерес к футболисту еще в прошлом году, однако теперь клуб провел с футболистом переговоры насчет возможного трансфера в январе.

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Лондонцы готовы расстаться с Матсеном, но хотят получить за фулбека порядка 30 млн фунтов. Боруссия намерена в свою очередь арендовать 21-летнего нидерландца на сезон с опцией выкупа.

В текущем сезоне на счету игрока 12 неполных матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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