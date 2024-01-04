Жирона не получала ни одного предложения от Челси по трансферу Довбика

Даже если бы оно поступило, каталонский клуб ответил бы отказом.

Превзойдя всевозможные ожидания в первой части сезона-2023/24, форвард Жироны Артем Довбик привлек к своей персоне внимание многих топовых клубов Европы.

Недавно появилась информация, что 26-летний украинец даже может стать одноклубником Михаила Мудрика, так как о его приобретении задумался Челси.

Однако, как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Relevo, Жирона до сих пор не получила от Челси ни одного предложения по Довбику.

"Мы не получали никакого предложения от Челси по Довбику, несмотря на недавние сообщения. Ноль предложений. Мы не хотим никого продавать", - заявил председатель совета директоров каталонцев Пере Гвардиола.

Ранее на тему трансфера Аретма Довбика высказался его агент, который исключил вероятность ухода своего клиента по ходу сезона.

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