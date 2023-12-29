Довбик может стать одноклубником Мудрика - СМИ

Украинец может оказаться в одной компании с Михаилом Мудриком.

Лондонский Челси пристально следит за Артемом Довбиком, утверждает The Sun.

По информации издания, украинец привлекает лично Маурисио Почеттино, который видит в нем идеального конкрутента для Николаса Джексона.

Лондонцы активно шлют своих скаутов на матчи Жироны, чтобы подробно изучить форварда, однако тренер уже видит в нем необходимое усиление.

Кроме того, издание пишет, что Довбик тесно общается с Мудриком, они являются хорошими друзьями. Потому переезд Артема в Лондон может быть полезен также и для Михаила.

Трансфермаркт оценивает Артема Довбика в 28 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе общается с президентом Реала.

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