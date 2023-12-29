Мбаппе общается с президентом Реала и одним из лидеров команды

Французский футболист готовится к переезду в Мадрид.

Президент Реала Флорентино Перес выражает интерес к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе. Об этом сообщает издание The Athletic.

Глава мадридского клуба активно общается с французским футболистом, и весь столичный клуб выступает за его подписание грядущим летом.

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Аналогичное мнение имеет главный тренер Карло Анчелотти и вингер Винисиус Жуниор, который активно общается с Мбаппе в социальных сетях.

При этом, все еще открытым остается вопрос о финансовых условиях сделки. Мбаппе хочет получать намного больше, чем нынешний лимит зарплат в команде.

Ввиду этого, Килиан должен определиться со будущим до 15 января. Реал должен понимать, стоит ли рассчитывать на уступки со стороны форварда.

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