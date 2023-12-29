iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе общается с президентом Реала и одним из лидеров команды

Французский футболист готовится к переезду в Мадрид.
Сегодня, 19:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес выражает интерес к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе. Об этом сообщает издание The Athletic.

Глава мадридского клуба активно общается с французским футболистом, и весь столичный клуб выступает за его подписание грядущим летом.

Читай также: Мбаппе взял на себя некие финансовые обязательства в случае бесплатного ухода

Аналогичное мнение имеет главный тренер Карло Анчелотти и вингер Винисиус Жуниор, который активно общается с Мбаппе в социальных сетях.

При этом, все еще открытым остается вопрос о финансовых условиях сделки. Мбаппе хочет получать намного больше, чем нынешний лимит зарплат в команде.

Ввиду этого, Килиан должен определиться со будущим до 15 января. Реал должен понимать, стоит ли рассчитывать на уступки со стороны форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Плохие новости: Анчелотти сделал выбор на вторую часть сезона не в пользу Лунина Плохие новости: Анчелотти сделал выбор на вторую часть сезона не в пользу Лунина
Мбаппе взял на себя некие финансовые обязательства в случае бесплатного ухода Мбаппе взял на себя некие финансовые обязательства в случае бесплатного ухода
Анчелотти подписал новый контракт с Реалом Анчелотти подписал новый контракт с Реалом
ПСЖ хочет подписать защитника из второго английского дивизиона ПСЖ хочет подписать защитника из второго английского дивизиона
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа21:36
Малиновский остался в запасе Дженоа на матч против Интера
Европа21:31
Наполи не сумел обыграть на своем поле Монцу
Европа21:22
За Наполи дебютировал уроженец Черкасс
Киберспорт21:10
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: cadiaN на 18-й позиции
Бокс20:50
Бокс: расписание боев
Европа20:41
50/50: Мудрик рискует пропустить следующий матч Челси
Европа20:27
Плохие новости: Анчелотти сделал выбор на вторую часть сезона не в пользу Лунина
Формула 120:15
Формула 1 выдала альтернативные награды по итогам сезона-2023
Европа20:04
Довбик может стать одноклубником Мудрика - СМИ
Европа19:50
Мбаппе общается с президентом Реала и одним из лидеров команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK