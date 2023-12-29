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Мбаппе взял на себя некие финансовые обязательства в случае бесплатного ухода

В ПСЖ полностью спокойны относительно текущего сезона.
Сегодня, 16:07
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе согласовал с клубом свой бесплатный уход летом, пишет Бен Джейкобс.

По информации инсайдера, француз взял на себя некие финансовые обязательства, которые помогут ПСЖ смириться с его потерей.

При этом в клубе все спокойны. Во-первых, руководство не ждет, что форвард уйдет зимой, а во-вторых, продление контракта все еще не исключено.

В конкретный момент времени Мбаппе полностью сосредоточен на своих выступлениях за ПСЖ. Он примет решение о продолжении карьеры лишь по окончании сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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