Мбаппе взял на себя некие финансовые обязательства в случае бесплатного ухода

Килиан Мбаппе согласовал с клубом свой бесплатный уход летом, пишет Бен Джейкобс.

По информации инсайдера, француз взял на себя некие финансовые обязательства, которые помогут ПСЖ смириться с его потерей.

При этом в клубе все спокойны. Во-первых, руководство не ждет, что форвард уйдет зимой, а во-вторых, продление контракта все еще не исключено.

В конкретный момент времени Мбаппе полностью сосредоточен на своих выступлениях за ПСЖ. Он примет решение о продолжении карьеры лишь по окончании сезона.

Напомним, что на нашем сайте доступны итоги футбольного 2023 года.

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