Мбаппе взял на себя некие финансовые обязательства в случае бесплатного ухода
В ПСЖ полностью спокойны относительно текущего сезона.
Килиан Мбаппе согласовал с клубом свой бесплатный уход летом, пишет Бен Джейкобс.
По информации инсайдера, француз взял на себя некие финансовые обязательства, которые помогут ПСЖ смириться с его потерей.
При этом в клубе все спокойны. Во-первых, руководство не ждет, что форвард уйдет зимой, а во-вторых, продление контракта все еще не исключено.
В конкретный момент времени Мбаппе полностью сосредоточен на своих выступлениях за ПСЖ. Он примет решение о продолжении карьеры лишь по окончании сезона.
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