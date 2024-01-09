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Все решено: Мбаппе определился со своим будущим в ПСЖ

Француз намерен встретиться с руководством в ближайшее время.
Сегодня, 17:19
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе определился со своим будущим. Об этом сообщает издание El Chiringuito.

Французский футболист планирует встретиться с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, чтобы сообщить ему о намерении покинуть команду летом.

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Напомним, у Мбаппе в июне заканчивается контракта с ПСЖ. Игрок не будет подписывать новое соглашение.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 18 голов и 2 ассиста в 16-ти матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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