Мбаппе рассматривает вариант с переходом в клуб АПЛ на правах свободного агента
Одной из самых горячих тем ближайшего полугодия останется судьба Килиана Мбаппе, чей контракт с ПСЖ завершится следующим летом.
Главным претендентом на 25-летнего француза считается мадридский Реал, однако дела в этом направлении развиваются не так, как это хотелось бы испанцам.
Как сообщает The Times, Мбаппе отказался от предварительного контракта с Реалом - он остался не впечатлен попыткой "бланкос" убедить его подписать соглашение.
По информации источника, в связи с этим нападающий ПСЖ всерьез рассматривает вариант с переходом в один из клубов Английской Премьер-лиги на правах свободного агента. Ранее интерес к игроку приписывали Ливерпулю и Арсеналу.
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В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе записал на свой счет 22 гола и два ассиста в 23 матчах ПСЖ во всех турнирах.
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