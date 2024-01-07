Мбаппе рассматривает вариант с переходом в клуб АПЛ на правах свободного агента

Француз остался не впечатлен попыткой Реала убедить его подписать предварительный контракт.

Одной из самых горячих тем ближайшего полугодия останется судьба Килиана Мбаппе, чей контракт с ПСЖ завершится следующим летом.

Главным претендентом на 25-летнего француза считается мадридский Реал, однако дела в этом направлении развиваются не так, как это хотелось бы испанцам.

Как сообщает The Times, Мбаппе отказался от предварительного контракта с Реалом - он остался не впечатлен попыткой "бланкос" убедить его подписать соглашение.

По информации источника, в связи с этим нападающий ПСЖ всерьез рассматривает вариант с переходом в один из клубов Английской Премьер-лиги на правах свободного агента. Ранее интерес к игроку приписывали Ливерпулю и Арсеналу.

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В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе записал на свой счет 22 гола и два ассиста в 23 матчах ПСЖ во всех турнирах.

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