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Шевченко и Блохин ответили отказом на предложение возглавить европейскую сборную

Обладатели Золотых мячей могли пойти по стопам Александра Петракова.
Вчера, 21:00
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Федерация футбола одной из европейских стран обращалась к Андрею Шевченко и Олегу Блохину с предложением возглавить ее национальную сборную.

Обладатели Золотых мячей 2004 и 1975 годов соответственно имели возможность руководить сборной Азербайджана, сообщает Sportinfo.az.

Сначала азербайджанцы обратились к Шевченко, после чего дело дошло до Блохина. Причем он отказался, объяснив свое решение тем, что он больше не планирует никого тренировать.

Напомним, что Андрей Шевченко является единственным кандидатом на пост президента УАФ, а Олег Блохин занимает должность сопредседателя Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета по стратегическому развитию профессионального футбола УАФ.

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Последний раз Блохин тренировал десять лет назад - в апреле 2014 года после поражения от Шахтера (0:2) он был отправлен в отставку. С того момента он больше никого не тренировал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Олег Блохин сборная Азербайджана

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