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Диллиана Уайта оправдали по делу об употреблении допинга

35-летний британский боксер сможет возобновить карьеру.
Сегодня, 09:58
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Вайт (29-3, 19 КО) готовится к возвращению в ринг после того, как он был оправдан по делу об употреблении запрещенных веществ.

Британский боксер в августе прошлого года должен был провести реванш с Энтони Джошуа, но сдал положительный тест на допинг, из-за чего их поединок сорвался.

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Тем не менее, как сообщил судебно-медицинский эксперт запрещенное вещество попало в организм спортсмена непреднамеренно.

"Моя экспертная точка зрения заключается в том, что мистер Уайт стал жертвой загрязненной добавки, в составе которой не было указано запрещенное вещество. Он не употреблял запрещенный препарат намеренно", - приводит слова эксперта Boxing News 24/7.

Напомним, что в последний раз 35-летний Уайт выходил в ринг в ноябре 2022 года, когда решением большинства судей одержал победу над Джермейном Франклином. После должен был состояться бой с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Диллиан Уайт

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