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"Думал, он лучше": Уайт озвучил основную причину сокрушительного поражения Нганну от Джошуа

Британский боксер оценил выступление камерунского бойца.
Вчера, 23:38
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился мыслями о поражении нокаутом Фрэнсиса Нганну в поединке с Энтони Джошуа.

По его мнению, камерунский боец поплатился за переоценку своих сил.

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"Фрэнсис недостаточно опытен, чтобы побеждать лучших парней в боксе. Он немного успокоился и обрел уверенность, потому что хорошо выступил против Фьюри, но Тайсон просто не воспринял его всерьез.

Фьюри думал, что легко перебоксирует Нганну, но Фрэнсис смог доставить Тайсону проблемы, что в итоге и погубило его в бою с Джошуа. Думаю, тот бой предал ему ложную уверенность до такой степени, что когда в него летели сильные удары, он оставался на месте и даже не пытался пошевелить головой.

Он упал, поднялся и просто стоит перед своим соперником. Потом все повторилось. По сути, он просто стоял и ждал, когда его добьют. Эй Джей - панчер, ты не можешь просто стоять перед таким соперником. Я знал, что опыт и сила Джошуа окажутся слишком велики для Нганну.

Честно говоря, я думал, что Фрэнсис немного лучше, но это оказалось не так. Он занимался боксом, но это не тот уровень. Парень не изучил элементарных основ. Вот в чем основная причина его неудачи", - цитирует Уайта Sky Sports.

Ранее президент WBC оценил победу Джошуа над Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт фрэнсис нганну

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