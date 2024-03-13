"Мощная сила": президент WBC оценил победу Джошуа над Нганну
Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал победу Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) в бою против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).
"Это было невероятно. Энтони выглядел как чемпион мира – огромный, мощный, точный, он сделал заявление. Я очень горд и счастлив за него.
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Мир таков, что о Джошуа судят по его последнему выступлению, и теперь он – мощная сила, и все говорят, что он лучший супертяжеловес в мире. В прошлом году говорили, что он выдохся.
Сейчас все говорят, что Фьюри уже не тот, но посмотрим 18 мая", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.
Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде.
Ранее WBC отреагировал на идею проведения боя Джошуа с победителем противостояния Усик - Фьюри.
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