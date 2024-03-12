WBC отреагировал на идею проведения боя Джошуа с победителем противостояния Усик - Фьюри

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поддерживает организацию боя Энтони Джошуа с победителем противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Глава Всемирного боксерского совета отметил, что организация санкционирует бой Эй Джея после двух поединков украинца и британца.

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"WBC был представлен запрос по бою за звание абсолютного чемпиона. WBC санкционировал его, и мы приняли требуемый реванш. Если не будет проблем с контрактом или промоушеном, мы бы совершенно точно согласились, чтобы победитель дрался с Джошуа.

WBC очень внимательно относился к этому вопросу. Таким образом, мы полностью освободили место для боя за звание абсолютного чемпиона, для реванша и еще одного боя такого уровня. Позиция WBC сейчас очень открыта, чтобы поддержать абсолютного чемпиона, проводящего бои, которые хотят видеть болельщики", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Ранее Джошуа оценил шансы на проведение боя с победителем Усик - Фьюри.

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