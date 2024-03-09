Хирн предсказал, как завершится бой Джошуа - Фьюри

Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о подеинке своего клиента против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, Джошуа точно победит "Цыганского короля".

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"Люди постоянно говорят о том, как Тайсон Фьюри выступил в бою с Фрэнсисом Нганну. Забудьте об этом. То, что я сказал, должно было случиться. Джошуа победил так, как я и говорил. Он просто вышел и уничтожил Фрэнсиса Нганну.

Этот человек - дикий зверь и лучший супертяжеловес в мире. Я не могу дождаться, когда он победит Тайсона Фьюри", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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