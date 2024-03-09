iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хирн предсказал, как завершится бой Джошуа - Фьюри

Специалист оценил победу Энтони над Нганну.
Сегодня, 13:00
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о подеинке своего клиента против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, Джошуа точно победит "Цыганского короля".

Читай также: "Я был ужасен": Фьюри неожиданно расхвалил Джошуа за победу над Нганну

"Люди постоянно говорят о том, как Тайсон Фьюри выступил в бою с Фрэнсисом Нганну. Забудьте об этом. То, что я сказал, должно было случиться. Джошуа победил так, как я и говорил. Он просто вышел и уничтожил Фрэнсиса Нганну. 

Этот человек - дикий зверь и лучший супертяжеловес в мире. Я не могу дождаться, когда он победит Тайсона Фьюри", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Центровой Миннесоты считает, что ставки влияют на решения судей НБА Центровой Миннесоты считает, что ставки влияют на решения судей НБА
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
Гран-при Саудовской Аравии: в 19:00 состоится старт заезда Гран-при Саудовской Аравии: в 19:00 состоится старт заезда
Лиллард стал четвертым лучшим "снайпером" в истории НБА Лиллард стал четвертым лучшим "снайпером" в истории НБА
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА16:05
Центровой Миннесоты считает, что ставки влияют на решения судей НБА
Биатлон15:46
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
Формула 115:44
Гран-при Саудовской Аравии: в 19:00 состоится старт заезда
НБА15:40
Лиллард стал четвертым лучшим "снайпером" в истории НБА
Украина15:20
УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, Полесье встретится с Александрией, а Кривбасс - с Оболонью
Украина15:04
Ворскла вырвала в гостях победу над Черноморцем
Бокс15:00
"Панчер в боксе, отличается от панчера в ММА": Беллью отреагировал на победу Джошуа над Нганну
Киберспорт14:45
Monte сыграют с Metizport на BLAST Premier Spring Showdown
Украина14:40
Возлюбленная игрока сборной Украины снялась в горячей фотосессии для мирового бренда
Европа14:33
Арсенал планирует продлить контракта с Зинченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK