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"Я был ужасен": Фьюри неожиданно расхвалил Джошуа за победу над Нганну

"Цыганский король" сравнил свой бой с выступлением Энтони против камерунца.
Сегодня, 12:40
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

По словам "Цыганксого короля", британец показал, как должен выступать боксер против бойца из ММА.

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"Великолепное выступление Энтони. Просто фантастика. Я отвратительно провел бой против Нганну. Это ни для кого не секрет. Я никогда не говорил что-то другое. Однако стили определят бои. Я предсказывал, что Джошуа хвати одного раунда, но он справился за два. Парень идеально работал правой рукой и в результате нокаутировал своего соперника.

Это то, что боксер должен был сделать с Нганну. Но если Джошуа встретится со мной, после того, как я дважды разделаюсь с Усиком, то это будет совершенно другая игра", - приводит слова Фьюри ESPN.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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