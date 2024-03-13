Промоутер провозгласил Джошуа лучшим супертяжеловесом в мире после победы над Нганну

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, высказался о своем подопечном.

По словам специалиста, британец лучший боксер дивизиона.

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"Выступление Джошуа в бою с Нганну пронеслось по всему миру ударной волной, ведь супертяжеловес номер один в мире продемонстрировал ярость и суперзвездность. Некоторые говорят, что это нокаут года. Я скажу, что это лучший нокаут со времен рождения бокса. Я думал, что Джошуа остановит Нганну, но полагал, что это произойдет чуть позже. Это было отличное выступление. Камбэк Энтони Джошуа невероятен.

Я говорю о его психологическом возвращении. Я говорю о его возвращении после критики. Я говорю о том, что он вернулся в форму. Следует ли ему теперь закончить карьеру или же он лучший супертяжеловес в мире?", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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