"Он завершил его карьеру": Фроч оценил победу Джошуа над Нганну

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о поражении Фрэнсиса Нганну в бою против Энтони Джошуа.

По словам эксперта, камерунец больше не будет выступать в боксе.

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"Энтони необходимо полностью отдать должное. Он вышел туда, сделал свое дело, размазал Нганну и, возможно, завершил его карьеру. Нганну заработал немного денег, он заслуживает уважения. Он вышел на ринг с двумя лучшими в этом деле, но мы больше никогда не должны снова видеть его на боксерском ринге в супертяжелом весе.

Этот бой показывает, что человек, который не является профессиональным бойцом, не должен выходить в ринг с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе. Для меня это оправдывает то, что произошло. Это демонстрирует, что бокс как искусство кулачного боя, сладкая наука - такой, как он есть. Нганну не место рядом с Энтони Джошуа", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде поединка.

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