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"С ним покончено": Чисора дал совет Нганну после фиаско в бою с Джошуа

Британец призвал камерунца к кардинальным мерам.
Сегодня, 19:00
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора заявил, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну должен вернуться в лигу Даны Уайта.

По словам британца, камерунец заявил о себе миру, но теперь должен сменить лигу рад побед.

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"Нганну нужно вернуться в UFC. Я думаю, что это была показуха. Да, Нганну - отличный боец на земле и так далее, но сейчас, когда все поняли, кто он, с ним покончено", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что Нганну покинул UFC и подписал контракт с лигой PFL.

Напомним, 8 марта Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее камерунец назвал причину поражения от Джошуа.

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