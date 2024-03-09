"Он сделал то, что не смог Фьюри": Нганну назвал причину поражения от Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал досрочное поражение в бою с Энтони Джошуа.

Камерунский боец расхвалил оппонента, сравнив его с Тайсоном Фьюри.

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"Это был чистый удар. На самом деле, я его даже не почувствовал. Вот в чем суть нокаута. Ты не чувствуешь никакой боли. Вот откуда я знаю, что меня нокаутировали.

Извините, ребята, потому что я подвел вас. Это был нечто особенное, потому что этот парень остановил меня. Он сделал то, чего не смог Тайсон Фьюри. Это был не мой день. Джошуа сегодня лучше меня. Это отстой, но это наша работа", - приводит слова Нганну MMA FIGHTING.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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