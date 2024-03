"Панчер в боксе, отличается от панчера в ММА": Беллью отреагировал на победу Джошуа над Нганну

Бывший чемпион первого тяжелого дивизиона Тони Беллью прокомментировал победу Энтони Джошуа в бою с Фрэнсисом Нганну.

По словам Беллью, боец ММА не сможет показать всех своих способностей в боксерском поединке.

"Пожалуйста, поймите, что панчер в боксе, отличается от панчера в ММА!

У меня нет ничего кроме восхищения Нганну, и поверьте мне, он сделал бы то же самое с любым боксером в клетке. Но, он не в клетке. Он на боксерском ринге и в этом вся разница".

Please understand a puncher in boxing is different to a puncher in MMA! I have nothing but admiration for NGannou and believe me he’d do the same to any boxer in a cage! BUT he’s not in a cage he’s in a boxing ring and that’s the difference. pic.twitter.com/PP7q4jh7EQ