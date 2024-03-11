Чисора предсказал следующего соперника Джошуа

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора высказался о будущем Энтони Джошуа.

По словам боксера, Джошуа в своем следующем поединке подерется против обязательного претендента на титул IBF в хэвивейте Филипа Хрговича.

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"С кем дальше подерется Джошуа? С Хрговичем. Да, с Хрговичем, вот и все.

Всплыл ли снова на поверхность бой с Уайлдером? Я так не думаю. Сейчас Джошуа прихлопнет Уайлдера. Я не думаю, что Уайлдеру следует соглашаться на этот поединок прямо сейчас. Деонтей к нему не готов. Но Хргович готов на сто процентов", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Джошуа озвучил имена потенциальных соперников на следующий бой.

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