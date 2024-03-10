iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну

Уоррен и его подопечный поддерживали соотечественника в поединке с камерунцем.
Сегодня, 17:05
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал победу Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.

Представитель "Цыганского короля" рассказал, что они с подопечным поддерживали своего соотечественника в этом поединке, и похвалил Эй Джея за успешное выступление.

Читай также: Хирн предсказал, как завершится бой Джошуа - Фьюри

"Тайсон был очень впечатлен. Я сидел рядом с ним, и он болел за Джошуа. Мы оба болели за Энтони и хотели, чтобы он победил. Не стоить и говорить, что он сделал это стильно.

Эй Джей получил нового тренера в лице Бена Дэвисона. Очевидно, что он берет от него все самое лучшее. Джошуа провел два боя в Саудовской Аравии, которые вернули к нему внимание публики. Первый был против Отто Валлина, а второй против Фрэнсиса Нганну, и он сделал то, что должен был сделать.

Но для меня Тайсон - номер один в супертяжелом весе. Фьюри - линейный чемпион, он достиг высочайшего уровня. 18 мая мы узнаем, кто лучший супертяжеловес, когда Тайсон подерется с парнем, который дважды побил Джошуа", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен фрэнсис нганну

Статьи по теме

Джошуа озвучил имена потенциальных соперников на следующий бой Джошуа озвучил имена потенциальных соперников на следующий бой
Льюис объяснил, почему Джошуа выступил против Нганну лучше Фьюри Льюис объяснил, почему Джошуа выступил против Нганну лучше Фьюри
Энрике - о Мбаппе: Я могу лишь пожелать ему всего наилучшего в будущем Энрике - о Мбаппе: Я могу лишь пожелать ему всего наилучшего в будущем
Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Энрике - о Мбаппе: Я могу лишь пожелать ему всего наилучшего в будущем
Другие18:47
Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья
Европа18:25
Бывший тренер Баварии обсудил с президентом Барселоны возможное сотрудничество
Европа18:18
Манчестер Юнайтед планирует важное подписание на самую проблемную позицию
Формула 117:55
РБ обвинил Магнуссена в неспортивном поведении и намерен жаловаться в ФИА
Европа17:54
Милан обыграл на своем поле Эмполи
Киберспорт17:40
Valve официально анонсировали The International 2024
Европа17:24
Анчелотти беспокоится из-за вызова Лунина в стан сборной Украины
Бокс17:05
"Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну
Европа16:55
Тоттенхэм одержал уверенную победу над Астон Виллой на выезде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK