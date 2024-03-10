"Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну

Уоррен и его подопечный поддерживали соотечественника в поединке с камерунцем.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал победу Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.

Представитель "Цыганского короля" рассказал, что они с подопечным поддерживали своего соотечественника в этом поединке, и похвалил Эй Джея за успешное выступление.

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"Тайсон был очень впечатлен. Я сидел рядом с ним, и он болел за Джошуа. Мы оба болели за Энтони и хотели, чтобы он победил. Не стоить и говорить, что он сделал это стильно.

Эй Джей получил нового тренера в лице Бена Дэвисона. Очевидно, что он берет от него все самое лучшее. Джошуа провел два боя в Саудовской Аравии, которые вернули к нему внимание публики. Первый был против Отто Валлина, а второй против Фрэнсиса Нганну, и он сделал то, что должен был сделать.

Но для меня Тайсон - номер один в супертяжелом весе. Фьюри - линейный чемпион, он достиг высочайшего уровня. 18 мая мы узнаем, кто лучший супертяжеловес, когда Тайсон подерется с парнем, который дважды побил Джошуа", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну.

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