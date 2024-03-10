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Джошуа озвучил имена потенциальных соперников на следующий бой

Британский боксер намерен летом вернуться в ринг после победы над Нганну.
Сегодня, 15:21
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о своих планах после победы над Фрэнсисом Нганну.

Британский боксер сообщил, что собирается провести следующий бой летом, и перечислил имена потенциальных соперников.

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"Хочу ли я провести бой летом? Да. Пока неизвестно, будет ли это в Великобритании. Но, может быть, это будет в июне. Июнь или июль.

Хргович? Давайте. Снова вариант с Уайлдером? Да, Уайлдер, Чжан, Паркер - все они", - заявил Джошуа в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника Энтони.

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