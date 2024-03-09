Промоутер Джошуа назвал следующего соперника Энтони
Авторитетный промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Энтони Джошуа, рассказал о будущем британца.
По словам функционера, судьба Джошуа зависит от противостояния Фьюри и Усика.
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"Я горжусь Энтони, потому что на него оказывалось огромное давление. Поскольку он выиграл этот бой, он будет драться с победителем боя Тайсона Фьюри против Александра Усика. Вы смотрите на супертяжеловеса номер 1 в мире.
При такой форме нет боксера, который мог бы его победить. Тайсон Фьюри, пожалуйста, выиграй у Усика, потому что тебя ждет самый крупный бой в истории спорта.
Как боец, Энтони вдохновляет молодежь. То, что я сказал – произойдет, произошло. Он уничтожил Франсиса Нганну. Это зверь, и я не могу дождаться, когда он победит Тайсона Фьюри", - приводит слова Хирна Eurosport.
Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.
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