"Логичный результат": Голкипер Грузии рассказал, что помешало рассчитывать на победу против Украины

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал матч с Украиной (1:1) в пятом туре группового раунда Лиги наций.

По мнению грузинского вратаря, дождь сыграл не на руку обоим соперникам, поэтому ничейный результат противостояния можно считать справедливым.

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"Нас ожидает решающий матч против Чехии, и мы, безусловно, сделаем все, чтобы победить.

Против Украины была сложная игра. Дождь немного помешал обеим командам, и в итоге ничья стала логичным результатом. На мой взгляд, под конец были важные сейвы, и я рад, что помог команде", - приводит слова Мамардашвили Worldsport.ge.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Грузия - Украина (1:1).

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