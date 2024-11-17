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"Логичный результат": Голкипер Грузии рассказал, что помешало рассчитывать на победу против Украины

Гиорги Мамардашвили оценил ничью с украинцами в матче Лиги наций.
Сегодня, 13:31
Гиорги Мамардашвили / Getty Images
Гиорги Мамардашвили / Getty Images

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал матч с Украиной (1:1) в пятом туре группового раунда Лиги наций.

По мнению грузинского вратаря, дождь сыграл не на руку обоим соперникам, поэтому ничейный результат противостояния можно считать справедливым.

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"Нас ожидает решающий матч против Чехии, и мы, безусловно, сделаем все, чтобы победить.

Против Украины была сложная игра. Дождь немного помешал обеим командам, и в итоге ничья стала логичным результатом. На мой взгляд, под конец были важные сейвы, и я рад, что помог команде", - приводит слова Мамардашвили Worldsport.ge.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Грузия - Украина (1:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Грузии Гиорги Мамардашвили

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Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

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