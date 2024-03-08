Резервист Феррари - первый дебютант команды в Формуле-1 за полвека

Резервный пилот Феррари Оливер Бермэн установит уникальное достижение.

Как ранее стало известно, Карлос Сайнс попал в больницу и на Гран-при Саудовской Аравии его заменит резервный пилот.

Оливер Бермэн дебютирует в Формуле-1 на эти выходных и станет первым дебютантом Скудерии в серии за 52 года.

Последний раз в составе красной конюшни в Формуле-1 дебютировал Артуро Мерцарио на Гран-при Великобритании-1972. Тогда пилот стартовал девятым и занял шестую строчку.

С результатами и расписанием Гран-при Саудовской Аравии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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