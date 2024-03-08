Пилот Феррари пропустит Гран-при Саудовской Аравии

Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии.

Ранее испанец жаловался на недомогание, а вчерашний день провел в паддоке с повышенной температурой.

У Сайнса диганостировали воспаление аппендикса, он уже доставлен в больницу и ожидает операцию.

Сайнса на Гран-при заменит резервный гонщик Феррари Оливер Бермэн, который представляет Скудерию в Формуле-2.

С результатами и расписанием Гран-при Саудовской Аравии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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