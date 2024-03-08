iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Феррари пропустит Гран-при Саудовской Аравии

У Карлоса Сайнса воспаление аппендикса.
Сегодня, 13:36
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии.

Ранее испанец жаловался на недомогание, а вчерашний день провел в паддоке с повышенной температурой.

У Сайнса диганостировали воспаление аппендикса, он уже доставлен в больницу и ожидает операцию.

Сайнса на Гран-при заменит резервный гонщик Феррари Оливер Бермэн, который представляет Скудерию в Формуле-2.

С результатами и расписанием Гран-при Саудовской Аравии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

Статьи по теме

"Последний танец" Хэмилтона и крах Альпин: анонс сезона Формулы 1 2024 года "Последний танец" Хэмилтона и крах Альпин: анонс сезона Формулы 1 2024 года
Сайнс: Я хочу быть уверен, что окажусь в нужное время в нужном месте Сайнс: Я хочу быть уверен, что окажусь в нужное время в нужном месте
Руководитель Феррари: Звонок Сайнсу с новостями о Хэмилтоне был одним из самых трудных Руководитель Феррари: Звонок Сайнсу с новостями о Хэмилтоне был одним из самых трудных
"Не лучшее чувство": Сайнс поделился мыслями о его замене на Хэмилтона "Не лучшее чувство": Сайнс поделился мыслями о его замене на Хэмилтона
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа17:16
Наполи установил ценник на одного из своих лидеров
Украина17:10
Автогол Сарапия подставил Днепр-1 в игре с Рухом
Европа16:56
Тен Хаг: Мы движемся в правильном направлении
Формула 116:50
Гран-при Саудовской Аравии: Третья практика. Ферстаппен снова первый, Бермэн в топ-10
Европа16:27
Скандальный экс-игрок Сити дерзко поздравил женщин
Европа15:59
Еще с одного английского клуба могут снять очки
Формула 115:55
Алонсо расскажет о планах на будущее в течение "следующих нескольких недель"
Европа15:43
Почеттино - об освистывании болельщиками: На их месте я бы вел себя так же
НБА15:24
Таунс перенесет операцию на мениске, но сможет вернуться по ходу плей-офф
Евро-202415:15
Десяток отличий от МинСпорта: анализ состава сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK