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Норрис: Болиды Формулы 1 следующего поколения должны учитывать проблемы комфорта пилотов

Британцу хочется, чтобы в будущем "колесницы" не наказывали своих гонщиков.
Сегодня, 16:08
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

После смены регламента в 2022 году пилоты стали располагаться в болидах еще ближе к земле. А учитывая особенности болидов, которые тогда еще и подпрыгивали, это вызывает дискомфорт у гонщиков.

По мнению Ландо Норриса из МакЛарен, в будущем эта ситуация должна измениться, чтобы пилоты не получали травмы.

"Могло ли быть лучше? Несколько лет назад при старых правилах было на 100% лучше. Определенно есть люди, которые думают, что все нормально, ведь в прошлом было куда хуже и все такое. Но я думаю, что времена изменились", - цитирует британца Motorsport.

"Мы временами жалуемся, но на некоторые вещи есть веские причины - все ради нашего собственного тела, а также ради безопасности и здоровья. Так что я думаю, что наверняка есть области, которые можно улучшить".

Источник: Getty Images

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При этом он добавил, что за это должна отвечать ФИА, которой стоит создать правила, чтобы команды не доходили до крайностей во время разработки болидов.

"Правила нужно немного улучшить, потому что команды делают самые быстрые машины, а потом мы на них ездим". 

"Бывают определенные моменты, когда это начинает сказываться. Это определенно не так плохо, как то, что было два года назад. С тех пор ситуация улучшилась. Но нам все равно придется управлять машинами очень низко и жестко, и все такое. И это сказывается на вас".

"Я много борюсь со своим телом, спиной и всем этим. И мне сейчас нужно делать многое, чего не нужно было делать несколько лет назад".

Ранее Фернандо Алонсо рассказал, почему, по его мнению, команды Формулы 1 в нынешнее время не дают шансов молодым пилотам.

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