Алонсо рассказал, почему команды неохотно продвигают своих новичков

Фернандо Алонсо прокомментировал ситуацию с нехваткой новчиков в Формуле-1.

Пилот Астон Мартин считает, что у этой проблемы есть множество причин. Например, слишком мало тестов, лишь большие команды могут позволить себе тренировать новичков на старых болидах.

Также сказывается и напряженный график в условиях ограниченных финансов. У команд попросту нет времени, которое можно было бы потратить на обучение молодых пилотов.

"Было бы здорово, если бы тестов стало немного больше. Сейчас в Ф-1 есть пара больших команд, которые могут позволить себе организовать частные тесты на старых болидах, организовывать тестовые программы для интересующих их гонщиков Формулы-2.

Как я читал, в этом сезоне обширная тестовая программа будет у Кими Антонелли. То есть большие команды могут себе это позволить. Хотя это все равно не является надлежащей подготовкой и тестированием для пилотов.

Но такова текущая ситуация в Формуле-1, у нас много гонок и довольно много команд. При этом команды уже работают при таком напряженном графике, учитывая ограничения бюджетов, необходимость постоянных перелетов для персонала, чтобы провести эти 24 Гран-при – и в таких условиях организовать работу тестовой бригады, которая бы занималась с молодыми пилотами, просто невозможно.

И при этом у нас теперь даже толком нет зимних предсезонных тестов. И даже если команда решит посадить за руль молодого пилота, у него будет всего полтора дня перед стартом чемпионата", - приводит слова испанца racingnews365.

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