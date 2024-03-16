Джордан: Альпин - команда, которая больше всех запуталась

Вряд ли французы сохранят обоих своих пилотов после такого сезона.

Эдди Джордан считает, что в текущем сезоне Альпин допустила ряд ошибок и сейчас является худшей командой пелотона.

Напомним, что после двух Гран-при французская команда занимает последнее место, а ее пилоты не поднимались выше 13-й позиции.

Джордан считает, что увольнение Сафнауэра было огромной ошибкой, и в следующем сезоне команда врдя ли сохранит Гасли и Окона.

"Я считаю, команда преждевременно избавилась от Отмара. Думаю, это ошибка. Он талантливый человек, который точно знал, как вести коллектив в верном направлении. Результаты, которые команда показывала вскоре после увольнения, показывали, что не хватает той основы или стиля управления, который подходит.

Самая запутавшаяся команда на данный момент. Просто позорище. Мне стыдно смотреть. Гасли и Окон способны выигрывать гонки. Вижу ли я их в Альпин в следующем году с текущим видением? Точно нет. Без шансов.

Полагаю, команда вполне открыта к продаже, Рено от нее отстраняется. Компания не хочет тратить деньги на моторы, а в 2026-м будут большие траты в плане развития и финансов. Это пугает, хотя стоимость команды большая. Говорили о миллиарде фунтов", - цитирует Джордана PlanetF1.

Ранее также сообщалось, что Масса уверен, что выиграет свой иск.

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