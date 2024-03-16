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Масса - об иске: Мы боремся за справедливость

Бразилец уверен в успехе своего дела.
Сегодня, 19:23
Фелипе Масса / Getty Images
Фелипе Масса / Getty Images

Фелипе Масса заявил, что настроен серьезно касательно своего иска.

Напомним, бразилец подал официальный иск по поводу потерянного титула на Гран-при Сингапура 2008.

Масса рассказал, что дейстивтельно верит в победу своего дела, ведь он борется за справделивость.

"Мне кажется, что по этому поводу я уже сказал все, что считал нужным. В предыдущих интервью я уже заявлял, что буду бороться до конца, и это единственное, что я могу сказать. Все остальное от меня больше не зависит.

Теперь все зависит от юристов. У нас собрана отличная команда, над этим делом работают настоящие профессионалы. Я действительно верю, что у нас на руках есть очень серьезное дело и что мы вполне можем выиграть в суде. Но, опять же, теперь это зависит уже не от меня.

Единственное, что я еще могу сказать – это что мы боремся за справедливость, за то чтобы правосудие восторжествовало. Потому что то, что со мной произошло было несправедливым", – рассказал Масса racingnews365.

Ранее также сообщалось, что сотрудница, обвинившая Хорнера, намерена подать апелляцию.

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