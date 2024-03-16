Сотрудница, обвинившая Хорнера, намерена подать апелляцию

Нас ждет еще несколько интересных глав этой истории.

Сотрудница Ред Булл, обвинившая Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, намерена подать апелляцию, пишет BBC.

Женщина намерена оспорить решение компание оправдать руководителя команды. Напомним, в Ред Булл решили закрыть дело.

Если же компания снова станет на сторону функционера, женщина готовит сразу два судебных иска - один против Хорнера, второй против компании.

Очевидно, что нас ждет еще несколько глав скандала. Учитывая, намерения РБ в прошлый раз, компания может уволить Хорнера, дабы не нести имиджевые потери.

Ранее также сообщалось, как Мерседес сдерживал конфликт Росберга и Хэмилтона.

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