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Автоспорт

Мерседес сдерживал конфликт Хэмилтона и Росберга "секретным документом"

Команда прекрасно понимала, что из-за борьбы за чемпионство между гонщиками начнется вражда.
Сегодня, 13:55
Нико Росберг и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Нико Росберг и Льюис Хэмилтон / Getty Images

Будучи напарниками по Мерседес, Льюис Хэмилтон и Нико Росберг вели борьбу за чемпионство на протяжении трех сезонов.

Чем дальше заходила борьба, тем больше становилась вражда между некогда друзьями.

Нынешний руководитель Уильямс Джеймс Воулз, который в то время работал директором по стратегии немецкого коллектива, рассказал, каким образом команда сдерживала конфликт двух гонщиков.

"Самое важное, что мы поняли с гонщиками в 2014 году, это то, что они оба знали, и Нико, и Льюис знали, что лишь один из них станет чемпионом", - цитирует Воулза официальный сайт Формулы 1.

"Это заняло довольно много времени, но моя роль заключалась в том, что я составил документ, в котором были сформулированы некоторые очень четкие руководства о том, "как мы будем работать друг с другом, как мы будем сражаться друг с другом", что в конце концов называлось "правилами ведения сражения".

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"Позже оно было изменено на другой термин, менее военный, но с гоночными намерениями. Но, несмотря на это, были действительно четкие границы: "вот как мы собираемся себя вести и вот как мы собираемся выступать".

Ранее пилот Мерседес Джордж Расселл рассказал, как забавно ему наблюдать за звонками гонщиков, которые пытаются убедить Тото Вольффа дать им место за рулем болида в 2025 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Нико Росберг

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