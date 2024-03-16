Штайнер: Я слишком долго оставался в Хаас

Итальянец признался, что ему стоило покинуть команду еще до того, как она избавилась от него.

Из-за плохих результатов на протяжении нескольких последних сезонов Хаас принял решение не продлевать контракт с руководителем команды Гюнтером Штайнером на сезон-2024.

Недавно 58-летний итальянец признался, что ему следовало покинуть американский коллектив немногим ранее.

"Жизнь стала хорошей с тех пор, как перед стартом этого сезона я покинул Хаас. Последние несколько недель — это первый раз примерно за десять лет, когда я "отключился" от Формулы 1. Это время пошло мне на пользу", - цитирует Штайнера Motorsport.

"Чем больше проходит времени, тем больше я понимаю, что пробыл в Хаас слишком долго. Когда вы отстраняетесь, вы получаете ясность. Вы можете видеть, что вам нужно делать. Пока вы здесь, вы находитесь в отрицании, вы думаете, что можете это сделать, но вы не можете".

Читай также: Формула-1 отказалась от перехода на 16-дюймовые колеса

Напомним, что перед стартом нынешнего сезона Гюнтер Штайнер подписал контракт с немецкой телекомпанией RTL, для которой он освещает события на трассах Ф1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!