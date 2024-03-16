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Штайнер: Я слишком долго оставался в Хаас

Итальянец признался, что ему стоило покинуть команду еще до того, как она избавилась от него.
Сегодня, 09:07
Гюнтер Штайнер / Getty Images
Гюнтер Штайнер / Getty Images

Из-за плохих результатов на протяжении нескольких последних сезонов Хаас принял решение не продлевать контракт с руководителем команды Гюнтером Штайнером на сезон-2024.

Недавно 58-летний итальянец признался, что ему следовало покинуть американский коллектив немногим ранее.

"Жизнь стала хорошей с тех пор, как перед стартом этого сезона я покинул Хаас. Последние несколько недель — это первый раз примерно за десять лет, когда я "отключился" от Формулы 1. Это время пошло мне на пользу", - цитирует Штайнера Motorsport.

"Чем больше проходит времени, тем больше я понимаю, что пробыл в Хаас слишком долго. Когда вы отстраняетесь, вы получаете ясность. Вы можете видеть, что вам нужно делать. Пока вы здесь, вы находитесь в отрицании, вы думаете, что можете это сделать, но вы не можете".

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Напомним, что перед стартом нынешнего сезона Гюнтер Штайнер подписал контракт с немецкой телекомпанией RTL, для которой он освещает события на трассах Ф1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Гюнтер Штайнер

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