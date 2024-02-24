Бывший руководитель Хаас вернется в Формулу 1 в необычной роли

Новый сезон Формулы 1 не начнется без горячо любимого фанатами Гюнтера Штайнера.

Как сообщает Motorsport, бывший руководитель команды Хаас появится в паддоке во время уик-энда в Бахрейне, который откроет сезон 2024 года.

Там он будет выступать в роли ТВ-эксперта. В этой роли он примет участие в семи гонках, заключив соглашение с немецкой телекомпанией RTL. Штайнер также появится на Гран-при Австралии, будучи экспертом для Channel 10.

Его обязательства с RTL ориентированы на вторую половину сезона: после Бахрейна он появится на этапах в Венгрии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Азербайджане и Лас-Вегасе.

Сейчас 58-летний итальянец ведет переговоры о другой потенциальной работе, которая соответствует его графику.

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Стоит отметить, что это не новая роль в принципе для Штайнера: в прошлом году он впервые попробовал себя в роли телевизионного эксперта на мероприятии NASCAR в Остине.

Напомним, что в январе Гюнтер Штайнер был уволен с поста руководителя Хаас из-за неудовлетворительных результатов команды.

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