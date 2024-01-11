Джин Хаас: Мне больше не интересно десятое место

Джин Хаас объяснил свое решение расстаться с Гюнтером Штайнером.

Напомним, накануне итальянский функционер лишился места руководителя в Хаас, его место занял Аяо Комацу.

По словам Хааса, он устал, что его команда постоянно довольствуется последними местами, потому настало время перемен.

"Все свелось к результатам. Это был восьмой сезон, мы провели более 160 гонок и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми.

Я не говорю, что это вина Гюнтера, ничего подобного. Просто показалось, что наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении – не было ощущения, что путь, которому мы следовали, к чему-то приведет.

Мне нравится Гюнтер, он очень приятный человек, яркая личность. Завершение прошлого сезона вышло тяжелым. Я этого не понимаю, действительно не понимаю. К Гюнтеру накопились вопросы – что пошло не так. В конце концов, все решают результаты. Мне больше не интересно десятое место", – цитирует владельца команды сайт Формулы-1.

Также Хаас отметил, что Комацу обладает иным складом ума, а потому, в теории, команда должна сильно прибавить с новым руководителем.

Ранее также сообщалось, что французский пилот стал ключевой целью Заубер.

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