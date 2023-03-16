В Хаас ответили на обвинения в нарушение антиросийских санкций

Американская компания Хаас, принадлежащая Джину Хаасу, который также владеет и командой Формулы-1, ответила на обвинения в нарушении антиросийских санкций.

На официальном сайте было опубликовано заявление, в котором утверждается, что компания разорвала все связи с росией 3 марта, как и сообзщалось ранее.

Также говорится, что всё, что было упомянуто в СМИ - ложь. А те 18 поставок были сделаны еще до того, как Хаас разорвал отношения.

"Haas Automation не продаёт оборудование напрямую кому-либо в России или где-то ещё. Компания продаёт оборудование дистрибьюторам, а те — своим клиентам. И, хотя дистрибьютеры являются независимыми компаниями, все они по контракту обязаны соблюдать правила экспортного контроля и санкций США.

3 марта Haas Automation прекратила отношения с Abamet Management, своим единственным дистрибьютором в России. Если какие-либо поставки станков или компонентов, произведенных Haas Automation, были осуществлены после 3 марта, то это делалось компанией Abamet или другими клиентами компании в прямом противоречии с нашей политикой в отношении России", - говорится в заявлении.