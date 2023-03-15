iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Haas обвиняют в нарушении антиросийских санкций

Сезон для американской команды становится все хуже.
Сегодня, 15:40
Джин Хаас / Getty Images
Джин Хаас / Getty Images

Компанию Haas Automation, которая принадлежит Джину Хаасу, владельцу Haas F1 Team обвиняют в нарушении антиросийских санкций, сообщает PBS.

Компания занимается производством высокотехнологического оборудования, в частности верстаков, которые используются американскими и росийскими производителями оружия.

Согласно заявлению Совета экономиечской безопасности Украины, компания Haas продавала свои товары террористам уже после начала полномасштабного вторжения и введения санкций.

В компании, конечно, все отрицают, заявляя, что разорвали все связи с росией еще в начале марта 2022 года. Однако, согласно таможенным документам, с марта по октябрь того же года Haas сделали не менее 18 поставок.

В случае, если нарушение санкций будет доказано, в отношении Haas могут быть применены различные меры наказания, речь, скорее всего, идет о штрафе. Что точно вряд ли позитивно скажется также и на команде Формулы-1.

Напомним, что уже на этих выходных пройдет второй этап сезона-2023, который продолжится на Гран-при Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Джин Хаас

Статьи по теме

Гран-при Саудовской Аравии-2023: расписание и результаты гоночного уик-энда Гран-при Саудовской Аравии-2023: расписание и результаты гоночного уик-энда
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа17:21
Одноклубник Цыганкова получил тяжелую травму
Европа17:00
"Альвина Царенко - лгунья": Вербич опроверг, что провел ночь с трансгендером
Киберспорт16:57
ESL Pro League Season 17: NaVi начинают свое участие в турнире, Liquid - Rare Atom
Лига Чемпионов16:44
Лига чемпионов: Наполи примет Айнтрахт, Ливерпуль попытается сотворить камбэк против Реала
Европа16:21
Бывший тренер сборной Германии хочет возглавить национальную команду Бразилии
Европа16:08
Карим Бензема: статистика-2022/2023
ММА15:53
Аспинэлл: Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру
Формула 115:40
Haas обвиняют в нарушении антиросийских санкций
Европа15:25
Легенда Реала подарил свою футболку Кварацхелии, призвав перебраться в Мадрид
Бокс15:10
Промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK