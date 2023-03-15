Haas обвиняют в нарушении антиросийских санкций

Компанию Haas Automation, которая принадлежит Джину Хаасу, владельцу Haas F1 Team обвиняют в нарушении антиросийских санкций, сообщает PBS.

Компания занимается производством высокотехнологического оборудования, в частности верстаков, которые используются американскими и росийскими производителями оружия.

Согласно заявлению Совета экономиечской безопасности Украины, компания Haas продавала свои товары террористам уже после начала полномасштабного вторжения и введения санкций.

В компании, конечно, все отрицают, заявляя, что разорвали все связи с росией еще в начале марта 2022 года. Однако, согласно таможенным документам, с марта по октябрь того же года Haas сделали не менее 18 поставок.

В случае, если нарушение санкций будет доказано, в отношении Haas могут быть применены различные меры наказания, речь, скорее всего, идет о штрафе. Что точно вряд ли позитивно скажется также и на команде Формулы-1.

Напомним, что уже на этих выходных пройдет второй этап сезона-2023, который продолжится на Гран-при Саудовской Аравии.