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Заубер сделал своей ключевой целью французского пилота

Окон должен повести за собой проект Ауди.
Сегодня, 19:44
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Заубер рассматривает Эстебана Окона, как ключевую цель, пишет журналист Лоренс Барретто.

Контракт французского пилота с Альпин истекает в 2024 году, и Заубер не прочь заполучить его для проекта Ауди.

В паре с Оконом может оказаться также текущий пилот Хаас Нико Хюлькенберг.

При этом пилоты нынешнего Стейк Валттери Боттас и Чжоу Гауньюй имеют последний шанс себя проявить. Их успехи в новом сезоне могут повлиять на планы руководства команды.

Тем более, что Боттас все еще голоден до побед, а Чжоу наконец имеет шанс выступить перед домашними трибунами.

Ранее также сообщалось, что Алекс Албон пользуется большим спросом в пелотоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эстебан Окон

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