Сразу две команды пытались переманить пилота Уильямс

Алекс Албон стал главной целью для многих команд в пелотоне, утверждает ESPN.

По информации издания, в 2023 году сразу две неназванные команды попытались переманить тайского пилота.

Отметим, что в прошлом сезоне вместе с Уильямс Албон сильно прибавил и помог команде закончить сезон на седьмой строчке.

Считается, что Алекс может стать ключевым претендентом на место Карлоса Сайнса в Феррари, однако, вероятней всего, Скудерия даст испанцу еще один шанс.

Албон же имеет соглашение с Уильямс до 2025 года, однако издание утверждает, что пилот готов сменить команду в любой момент.

Ранее также сообщалось, что Уильямс и Мерседес продлили договор о поставке силовых установок.

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